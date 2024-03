Lavori nella zona di via Romana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 11 marzo 2024) Arezzo, 11 marzo 2024 – Da mercoledì 13 marzo partono alcunistradali che termineranno venerdì 5 aprile con divieto per i pedoni di utilizzare in orario 8,30 – 17,30 il tatto di marciapiede di via Giusti che va dall’incrocio con viaal civico 3/H. Nell’adiacente tratto di carreggiata sono previsti un suo restringimento e il divieto di sosta con rimozione. Attenzione in viadall’incrocio con via Verga al civico 15/D al senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di intenso traffico intenso.