(Di lunedì 11 marzo 2024) IL CANTIERE. Operai in azione per la messa in sicurezza del ponte sulla 470, a. Dalla notte di lunedì 11 marzo e per otto mesi circa si viaggerà su una corsia per senso di marcia.

Sedrina . All’inizio della prossima settimana saranno consegnati all’impresa aggiudicatrice i lavori sulla statale della Val Brembana per la messa in sicurezza e l’adeguamento strutturale del Ponte ... (bergamonews)

CANTIERI. Dalla prossima settimana, per otto mesi, i Lavori da 4,5 milioni per la messa in sicurezza del viadotto. Strada Anas, ma interviene la Provincia. (ecodibergamo)

Lavori a Sedrina al via, viadotto «dimezzato»: Lavori a Sedrina al via, viadotto «dimezzato»: Il tratto interessato dal cantiere (aggiudicato al Consorzio stabile Odos di Verona con ribasso del 23,3%) è lungo circa 400 metri ed è compreso tra le rampe in uscita verso Valbrembilla e la fine del ...

Lavori ai ponti di Sedrina, si viaggerà su una corsia per senso di marcia: Lavori ai ponti di Sedrina, si viaggerà su una corsia per senso di marcia: Dalla Provincia spiegano che l’intervento «comporterà nella prima fase la chiusura della carreggiata in direzione Bergamo, con formazione di una corsia per senso di marcia sul lato opposto del ...

