(Di lunedì 11 marzo 2024) Bruxelles, 11 mar. (askanews) – I ministri dell’Occupazione e degli Affari sociali dell’Ue hanno approvato, oggi a Bruxelles,provvisorio sulla direttiva suidelle, che era rimasto bloccato dall’opposizione di Francia, Estonia e Grecia e l’astensione della Germania, dopo l’intesa in “trilogo” raggiunta l’8 febbraio scorso tra la presidenza di turno dele i negoziatori del Parlamento europeo. Oggi, dopo varie nuove modifiche proposte dalla presidenza, Grecia ed Estonia hanno approvato il testo (Francia e Germania da sole non possono bloccare la maggioranza qualificata). La direttiva (che era stata proposta dalla Commissione il 9 dicembre 2021) mira a migliorare le condizioni di lavoro e a regolamentare l’uso degli algoritmi da parte delle ...

La regolamentazione dei lavoratori del delivery, i Rider , è stata bruscamente bloccata dai Paesi della Ue, che hanno sospeso l'accordo politico, raggiunto in via provvisoria il 13 dicembre, sulle ... (globalist)

Lavoratori piattaforme digitali, Consiglio Ue sblocca l’accordo: Lavoratori piattaforme digitali, Consiglio Ue sblocca l’accordo: Bruxelles, 11 mar. (askanews) – I ministri dell’Occupazione e degli Affari sociali dell’Ue hanno approvato, oggi a Bruxelles, l’accordo provvisorio sulla direttiva sui Lavoratori delle piattaforme dig ...

Lavoratori di piattaforme: Consiglio Ue conferma accordo su nuove regole per migliorare condizioni di lavoro: Lavoratori di piattaforme: Consiglio Ue conferma accordo su nuove regole per migliorare condizioni di lavoro: (FERPRESS) – Roma, 11 MAR – Oggi i ministri dell’Occupazione e degli affari sociali dell’UE hanno confermato l’accordo provvisorio raggiunto l’8 febbraio 2024 tra la presidenza del Consiglio e i negoz ...

Lavoro: Orlando, 'da Ue primo passo per rider': Lavoro: Orlando, 'da Ue primo passo per rider': Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Dopo una lunga e faticosa discussione tra gli Stati membri finalmente si porta a compimento un primo passo per l’estensione delle tutele e dei diritti a milioni di lavorat ...