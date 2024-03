Lavanderie automatiche prese d’assalto a Empoli | Lastra a Signa | Sesto Fiorentino | arrestata una coppia

(Di lunedì 11 marzo 2024) E' stata eseguita dalla Polizia di Stato un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo e una donna italiani, rispettivamente di 39 e 43 anni, accusati a vario titolo di furto aggravato in concorso L'articolo proviene da Firenze Post.

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a firenzepost©

Firenze, 11 marzo 2024 - Hanno fatto razzia nelle lavanderie automatiche del territorio. Per questo è stata eseguita nei giorni scorsi dalla polizia di stato un’ordinanza di custodia cautelare nei ... (lanazione)

Raffica di furti nelle lavanderie automatiche, una coppia in manette: Raffica di furti nelle Lavanderie automatiche, una coppia in manette: Firenze, 11 marzo 2024 - Hanno fatto razzia nelle Lavanderie automatiche del territorio. Per questo è stata eseguita nei giorni scorsi dalla polizia di stato un’ordinanza di custodia cautelare nei con ...

Lavanderie automatiche prese d’assalto nel fiorentino, arrestata una coppia: Lavanderie automatiche prese d’assalto nel fiorentino, arrestata una coppia: Una serie di furti nelle Lavanderie automatiche nell’hinterland fiorentino ha portato la Polizia ad arrestare un uomo e una donna italiani, rispettivamente di 39 e 43 anni.

Furti nelle lavanderie, anche a Empoli: coppia in manette: Furti nelle Lavanderie, anche a Empoli: coppia in manette: Lavanderie automatiche prese d’assalto tra Empoli, Sesto Fiorentino e Lastra a Signa, la polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei ...