L’auto sbanda e abbatte il palo della luce

(Di lunedì 11 marzo 2024) Incidente nella notte tra sabato e domenica, a Verano: una utilitaria ha centrato in pieno unndolo. Pochi minuti dopo la mezzanotte una squadra di pompieri del Comando di Monza è intervenuta per il “frontale“ contro ilin via Garibaldi. Sulla macchina, reduci dalla serata di divertimento, quattro giovani: due di loro sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso del San Gerardo dì Monza. Si è poi provveduto al ripristino delle condizioni di sicurezzavettura e del luogo visto la presenza di cavi elettrici a terra. Si è atteso l’intervento dei tecnici Enel per il ripristino delcorrente elettrica, saltata in tutta la zona. L’intervento è durato oltre due ore. Ale.Cri.