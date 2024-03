Lautaro Martinez testimonial Uefa | ‘Impara come salvare una vita’

Lautaro Martinez ha ricevuto il premio di “ calciatore del mese ” di febbraio per il campionato di Serie A. I dettagli. premio – Arriva un riconoscimento per Lautaro Martinez . L’attaccante e capitano ... (inter-news)

Godin: «Lautaro Martinez alla Suarez, Inter forte. Ma tifo Atletico!»: Godin: «Lautaro Martinez alla Suarez, Inter forte. Ma tifo Atletico!»: Godin, doppio ex di Atletico Madrid e Inter, ha presentato la partita di mercoledì celebrando anche Lautaro Martinez. Ma alla fine si schiera per una squadra. Il suo intervento a Mundo Deportivo. PENT ...