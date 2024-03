Laura ad honorem a Margherita Salvati, la studentessa di Ischia morta a 24 anni: Laura ad honorem a Margherita Salvati, la studentessa di Ischia morta a 24 anni: L'Università Suor Orsola Benincasa ha assegnato la laurea ad honorem a Margherita Salvati, la 24enne di Ischia deceduta per una malattia ereditaria quando ...

Margherita muore a 3 esami dalla laurea: il rettore del Suor Orsola gliela conferisce ad honorem: Margherita muore a 3 esami dalla laurea: il rettore del Suor Orsola gliela conferisce ad honorem: Era affetta da una malattia ereditari, ed era morta a 24 anni lo scorso novembre: a Margherita Salvati è stata riconosciuta la laurea.

Politecnico a Mondovì: il rettore Corgnati si impegna per il mantenimento e il rafforzamento: Politecnico a Mondovì: il rettore Corgnati si impegna per il mantenimento e il rafforzamento: In conclusione, mi piace ricordare Amilcare Merlo quando nel 2020 a Mondovì, in occasione della cerimonia per la laurea ad honorem, disse: “Il momento sarà magico per chi avrà il coraggio di osare, ...