Latina Ultimata la gara per l’assegnazione del chiosco-bar all’interno del Parco San Marco

Fermato a Latina con l’hashish, denunciato un tunisino residente ad Anzio: Fermato a Latina con l’hashish, denunciato un tunisino residente ad Anzio: I Carabinieri di Latina hanno denunciato un tunisino residente ad Anzio, presso una casa famiglia, per detenzione ai fini di spaccio ...

