Latina Eletto il nuovo Consiglio provinciale | tutte le sorprese e le bocciature delle votazioni

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di lunedì 11 marzo 2024)– A 13 mesi dalle elezioni regionali è terminata la luna di miele per i Fratelli d’Italia in provincia di. Forza Italia in grande spolvero ha quasi agguantato in termine di percentuali di voto il partito di Giorgia Meloni pur eleggendo gli stessi consiglieri (quattro), la Lega (in versione “Prima la Provincia di L'articolo Temporeale Quotidiano.