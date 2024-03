Lasagne vegane | caviale | statuette di cioccolato ricoperte d' oro Ecco la cena della Notte degli Oscar

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 11 marzo 2024) Nella, la più grande celebrazione di Hollywood, il Governors Ball è lagalà a coronamento dell'annuale cerimonia delle. Arrivata alla sua 96a edizione, la serataAcademy Awards non finisce infatti aconsegnate. Nelle cucine, che lavorano da settimane per l'evento che si è tenuto domenica 10 marzo, lo chef Wolfgang Puck e il suo team hanno servito laa 1500 ospiti. Chi è Wolfgang Puck Glionorano la storia e la tradizione del cinema hollywoodiano, ma una delle presenze più venerate agli Academy Awards, anno dopo anno, non è un attore o un regista, bensì lo chef e ristoratore Wolfgang Puck. Il settantaquattrenne chef di origine austriaca è diventato una stella di spicco ...