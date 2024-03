L' archiviazione per prescrizione di un indagato non può presentarlo come colpevole

(Di lunedì 11 marzo 2024) AGI - Un provvedimento diperdel reato, che esprima apprezzamenti sullazza della persona indagata, viola "in maniera eclatante" il suo diritto costituzionale di difesa e il suo diritto al contraddittorio, oltre che il principio della presunzione di nonzza. Lo ha affermato la Corte costituzionale, con una sentenza depositata oggi, nella quale è stata dichiarata non fondata, alle condizioni chiarite nella pronuncia, una questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale di Lecce. Nel caso all'esame del tribunale, una persona già sottoposta a indagini era casualmente venuta a conoscenza di un provvedimento dipergià pronunciato nei suoi confronti, in cui si affermava, tra l'altro, che le accuse ...

