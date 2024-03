L' Aquila | arresto 3 presunti terroristi

(Di lunedì 11 marzo 2024) 11.19 Un'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita all'dalla Polizia di Stato nei confronti di palestinesi. Sono accusati di "associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico". Gli indagati, informa la Polizia, facevano opera di proselitismo e propaganda per l'associazione e pianificavano attentati, anche suicidi, contro obiettivi civili e militari in territorio estero.

Arresto e Denuncia per Tentato Furto in Abitazione a Pescara: L'arresto è stato eseguito nei confronti della ventiseienne, già ricercata per reati simili e con ... in esecuzione di un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila. La donna dovrà scontare ...

Abruzzo dolce per Meloni: riconfermato Marsilio, niente spallata al governo: ... l'idea di una grande rimonta del centrosinistra si sfalda appena arrivano i risultati da L'Aquila ... la formula Io capitano, nel senso di Salvini: se la Lega avesse avuto una battuta d'arresto ...

Tre palestinesi pianificavano attentati, arrestati a L'Aquila. «Facevano opera di proselitismo e propaganda»: Tre palestinesi pianificavano attentati, arrestati a L'Aquila. «Facevano opera di proselitismo e propaganda»: Un'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita all'Aquila dalla Polizia di Stato nei confronti di 3 palestinesi per il delitto di «associazione ...

Tre palestinesi arrestati a L’Aquila per terrorismo: “Attentati per conto delle Brigate Tulkarem”: Tre palestinesi arrestati a L’Aquila per terrorismo: “Attentati per conto delle Brigate Tulkarem”: Nei confronti di uno degli arrestati è in corso anche una procedura di estradizione in Israele. Secondo l’accusa, i tre avevano costituito in Italia una cellula del gruppo combattente palestinese ...

ARRESTO PALESTINESE: ISTANZA A CORTE APPELLO AQUILANA, “SUBITO LIBERO, IN ISRAELE RISCHIA TORTURA”: arresto PALESTINESE: ISTANZA A CORTE APPELLO AquilaNA, “SUBITO LIBERO, IN ISRAELE RISCHIA TORTURA”: L’Aquila – I legali di Anan Yaeesh, il 37enne palestinese originario di Tulkarem, in Cisgiordania, che il 29 gennaio scorso è stato arrestato all’Aquila, a seguito di una richiesta di estradizione ...