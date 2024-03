L’Aquila | arrestati 3 palestinesi | stavano preparando attentato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 11 marzo 2024) In un’operazione condotta dalle forze di polizia, treresidenti asono statisotto l’accusa di associazione a fini di terrorismo, inclusa la pianificazione di attacchi terroristici. L’azione legale è il risultato di un’indagine approfondita che ha rivelato l’esistenza del ‘Gruppo di Risposta Rapida-Brigate Tulkarem‘, un’ala militare delle ‘Brigate dei Martiri di Al-Aqsa’, entità già classificata come organizzazione terroristica dall’Unione Europea. Custodia cautelare per i tre ragazzi Questo gruppo aveva l’obiettivo di eseguire atti di violenza con intenti terroristici, mirando a bersagli sia civili che militari oltre i confini nazionali. La cattura degli individui è avvenuta grazie all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere dal gip distrettuale di, su ...