Landoni | “Il Napoli può battere il Barcellona”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Carlo, giornalista di SportMediaset, è intervenuto a Radio Crc durante Si Gonfia la Rete. Queste le sue parole: “Ferran Torres non ha partecipato all’allenamento e ipotizziamo sarà un altro assente per iloltre a De Jong, Pedri e Gavi. È superabile perché ilnon è quello dell’anno scorso, ha parecchi problemi anche di spogliatoio. Tra ambiente interno e mediatico, non riesce ad esprimersi come ha fatto la scorsa stagione. Quindi crescono le possibilità deldi poter acciuffare questo quarto di finale. Io credo che ilabbia ancora un po’ di qualità in più, ma Osimhen e Kvaratskhelia potrebbero avere la notte di Champions giusta. Sinatti e Calzona hanno avuto tre settimane per migliorare la condizione e lo hanno fatto”. “Il dettaglio in Champions ...