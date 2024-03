(Di lunedì 11 marzo 2024) Ora che i dati delle elezioni insono definitivi (sono bastate meno di 12 ore, con buona pace della Sardegna…) si posso fare dei ragionamenti analizzando i voti presi dalle coalizioni e dai singoli partiti. Il primo confronto riguarda appuntoe centrosinistra. La coalizione di governo ottiene un importante 54,6%; dato di forte crescita rispetto a quanto ottenuto dallo stesso Marsilio 5 anni fa nelle precedenti regionali quando il governatore venne eletto con il 48% dei voti e superiore anche rispetto alle politiche del 2022 quando ilottenne il 47,7% Il centrosinistra invece subisce un pesante calo. Nel 2019 il M5S si presento da solo ed ottenne il 19,7% mentre il resto del centrosinistra arrivò al 32%. Insieme di fatto l’opposizione ottenne quasi il 52%. Ieri si è fermata al 45,3%, cioè 7 punti in ...

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a panorama©

L'analisi numerica del voto in Abruzzo. Cresce il centrodestra, bene il Pd, male Lega e M5S: L'analisi numerica del voto in Abruzzo. Cresce il centrodestra, bene il Pd, male Lega e M5S: Il centrosinistra invece subisce un pesante calo. Nel 2019 il M5S si presento da solo ed ottenne il 19,7% mentre il resto del centrosinistra arrivò al 32%. Insieme di fatto l’opposizione ottenne quasi ...

Juventus, Bergomi: "Gol subiti sempre in superiorità numerica". VIDEO: Juventus, Bergomi: "Gol subiti sempre in superiorità numerica". VIDEO: A Sky Calcio Club l'analisi sul momento dei bianconeri e in particolare sui tanti gol subiti. Marocchi: "Staccata dall'Inter la squadra di Allegri ha provato a giocare di più ma lo fa solo a sprazzi".

Abruzzo, i numeri della vittoria di Marsilio: Abruzzo, i numeri della vittoria di Marsilio: Il candidato del centrodestra cresce in buona parte della regione e vince soprattutto nei comuni non capoluogo (ANSA) ...