L' Amen BC Servizi Arezzo torna dalla lunga trasferta di Borgomanero con i due punti

Basket serie b interregionale seconda fase. Sba, altro colpo: Pelucchini e Toia super: Basket serie b interregionale seconda fase. Sba, altro colpo: Pelucchini e Toia super: La Amen Bc Servizi Arezzo ottiene la quarta vittoria consecutiva, superando Borgomanero 86-96. Pelucchini e compagni mantengono vive le speranze di rimonta in serie B. Prossimo avversario: Gallarate.

La vittoria in trasferta rimane un tabù per l'Amen BC Servizi Arezzo: La vittoria in trasferta rimane un tabù per l'Amen BC Servizi Arezzo: Olivieri Ass. Giuntoli Amen BC Servizi: Pelucchini 16, Zocca 6, Toia 15, Nica, Innacilli, Rossi 2, Jankovic 5, Semprini 13, Vagnuzzi 2, Giommetti 2, Terrosi 1, Provenzal 7 All. Evangelisti Ass.