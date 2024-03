L’altro schiaffo di Meta ai giornali

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di lunedì 11 marzo 2024) Forse non c’è situazione esemplare migliore di questa per descrivere in che modo l’ecosistema mediatico mondiale sia rimasto affascinato dae dai suoi social network di riferimento, ne sia diventato assolutamente dipendente, salvo poi scoprire che, di loro, anon importa davvero nulla. Vi ricordate Facebook News? Si tratta(va) del servizio che il social network fondato da Mark Zuckerberg metteva a disposizione per offrire aie alle notizie una vetrina ad hoc. C’è stato un momento storico (quello dal 2015 in poi), in cui i social network erano il veicolo primario per l’informazione online e in cui nessun giornale poteva fare a meno di avere una presenza corposa su Facebook. Progressivamente, però – in seguito alle polemiche che un social come Facebook ha dovuto affrontare sulla diffusione dell’informazione scorretta e ...