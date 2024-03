L’altro posticipo Baby Dea di scena a Fiorenzuola

(Di lunedì 11 marzo 2024) L’Atalanta under23 stasera (20.45) è dinel Monday night.Dea lanciatissima dopo una striscia di sei risultati utili consecutivi con tre vinte e tre pareggiate, galvanizzata dalla vittoria interna contro il Lumezzane sabato scorso. Nerazzurri quinti con 50 punti, emiliani terzultimi a 27 e reduci da una brutta sconfitta casalinga per 0-3 contro la Triestina.che in casa nelle ultime sei partite ha raccolto solo quattro punti. Dea favorita ma mister Modesto ancora una volta deve fare i conti con le assenze di Masi dietro, di Chiwisa in mezzo e di Cissè e Falleni davanti, oltre al primo e secondo portiere, con Vismara aggregato alla prima squadra come terzo e Avogadri indisponibile. In porta confermato per la terza gara consecutiva il 19enne polacco Piotr Pardel. Fab. Car.

Basket, Reale Mutua senza Vencato ma con Donte Thomas nel posticipo di Forlì: ...con nessun altro. Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP BASKET TORINO sempre al numero 0039 347 966 6498. TI RICORDI COSA È SUCCESSO L'...

Futsal: Folgore - La Fiorita chiave di volta per la piazza d'onore: Chiudere in seconda e terza posizione è un obbiettivo tutt'altro ...45, mentre per i Bianconeri di Cellarosi l'impegno è fissato per ... nel posticipo del Multieventi. Ampio il margine di vantaggio ...

Crotone, altro tonfo interno: il Latina viola lo Scida per 1-3: Crotone, altro tonfo interno: il Latina viola lo Scida per 1-3: Il Crotone perde di nuovo in casa: allo Scida passa il Latina per 1-3; non funziona ancora la cura Baldini a qualche settimana dal suo arrivo ...

MotoGp Qatar, problema in griglia e partenza posticipata: cosa è successo: MotoGp Qatar, problema in griglia e partenza posticipata: cosa è successo: La partenza della Moto Gp del Gran premio del Qatar è stata posticipata per un problema in griglia. Dopo il giro di ricognizione c'è stato un problema per Raul Fernandez! Il pilota ha alzato la mano p ...