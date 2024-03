L’AlbinoLeffe pareggia anche col Novara | terzo 0-0 consecutivo

(Di lunedì 11 marzo 2024) Zanica.pareggioperche allo Stadium non riesce a strappare l’intera posta in palio contro il. Dopo i pareggi a reti inviolate con Giana e Arzignano, i seriani infilano un altro 0-0 contro la formazione piemontese. Davanti al pubblico di casa, l’avvio della squadra di Lopez è incoraggiante ma Longo e compagni non riescono mai a scalfire il muro del, altra squadra ormai afflitta da pareggite. Nella seconda parte di gara le emozioni diminuiscono ulteriormente e il prodotto finale non può che essere una gara senza gol. In classificarimane da solo all’undicesimo posto con 40 punti. AlbinoLeffe-0-0 AlbinoLeffe (3-5-2): Marietta; Borghini, Milesi, Baroni (37’st Gatti); Gusu, Munari, Brentan (40’st ...

Pareggio a reti inviolate per il Novara Fc contro l'AlbinoLeffe: Prosegue la striscia positiva per la squadra di mister Gattuso Il Novara Fc in trasferta contro l'AlbinoLeffe pareggia per 0 " 0 e prosegue la striscia di risultati positivi mostrando solidità difensiva. Gli azzurri partono coperti tentando di affidarsi alle ripartenze. All'11' l'AlbinoLeffe ha ...

Campionati giovanili - Il Verona Under 15 vede la vetta della classifica: ...è quella del Vicenza che si fa sorprendere dall'Albinoleffe (2 - ... L'unico punto è quindi quello del Legnago Salus che pareggia 1 - 1 ...

Serie C, Novara pari senza gol a Zanica contro l’Albinoleffe: Serie C, Novara pari senza gol a Zanica contro l’AlbinoLeffe: Per il Novara di mister Giacomo Gattuso che ha scelto la politica dei piccoli passi per cercare la salvezza, si tratta dell’ottavo risultato utile consecuto, tre vittorie, poi cinque pareggi.

AlbinoLeffe – Novara 0-0: diretta live e risultato finale: AlbinoLeffe – Novara 0-0: diretta live e risultato finale: La partita AlbinoLeffe – Novara del 10 marzo 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentunesima giornata del campionato di serie C ...

DIRETTA/ AlbinoLeffe Novara (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (10 marzo 2024): DIRETTA/ AlbinoLeffe Novara (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (10 marzo 2024): Diretta AlbinoLeffe Novara Stabia streaming video e tv, quote e risultato live della sfida valida la 31esima giornata di Serie C Girone A (10 marzo 2024) ...