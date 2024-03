L’agricoltura indigena australiana è iniziata almeno 11 000 anni fa

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di lunedì 11 marzo 2024) Un’antica praticaSecondo uno studio recente, gli indigeni australiani praticanocon bastoncini di fuoco da11.000. Questa pratica, conosciuta come rogo culturale, è fondamentale per la cultura e la storia degli aborigeni australiani. Rogo culturale: una pratica ambientalecon i bastoncini di fuoco prevede incendi frequenti e di bassa intensità, che vengono accesi in modo irregolare e in diverse aree del paesaggio. Questo metodo ambientale riduce la quantità di combustibile disponibile, diminuendo il rischio di incendi incontrollati durante la stagione secca. Registrazioni archeologiche Le prove archeologiche suggeriscono che gli esseri umani vivono in Australia da L'articolo proviene da News Nosh.