(Di lunedì 11 marzo 2024) Sydney, 11 marzo 2024 – Hanno temuto il peggio idi unLatam partito ieri dall’Australia e diretto in Nuova Zelanda.della compagnia sudamericana ha perso improvvisamente quota, l’equipaggio e i viaggiatori sono stativia dei, scaraventati verso il. Una cinquantina i feriti. IlLA800 decollato da Sydney ha avuto un non meglio precisato “problema tecnico” a un’ora dall’arrivo a Auckland – ha dichiarato la compagnia alla CNN – che ha causato un violento movimento del. Ihanno parlato di una “caduta in” del veli. "Le persone sono state scaraventate via, molte in quel momento non indossavano la cintura di sicurezza”, ha ...

problemi non da poco per il pilota di un aereo che non ha potuto effettuare l’ atterraggio , quello che accade è a dir poco assurdo [VIDEO] Momenti di panico quelli che hanno vissuto i passeggeri ... (cityrumors)

L’aereo cade in picchiata, volo da incubo. “Passeggeri sbalzati via dai sedili, c’era sangue sul soffitto”: L’aereo cade in picchiata, volo da incubo. “Passeggeri sbalzati via dai sedili, c’era sangue sul soffitto”: Paura sul volo Latam partito da Sydney e atterrato a Auckland, in Australia. Una cinquantina i feriti, 12 in ospedale con fratture. Il pilota: “Per un attimo ho perso la strumentazione” ...

Ruota di un aereo cade durante il decollo e distrugge le auto in un parcheggio a San Francisco: il video: Ruota di un aereo cade durante il decollo e distrugge le auto in un parcheggio a San Francisco: il video: Un aereo di linea Boeing 777 della United Airlines ha perso una ruota durante la fase di decollo dall’aeroporto di San Francisco oggi, giovedì 7 marzo… Leggi ...

Aereo perde una ruota del carrello dopo il decollo e cade in un parcheggio: auto distrutte: aereo perde una ruota del carrello dopo il decollo e cade in un parcheggio: auto distrutte: Un aereo di linea Boeing 777 della United Airlines diretto in Giappone ha effettuato un atterraggio di emergenza a Los Angeles, dopo aver perso una ruota ...