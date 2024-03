Ladispoli | sospeso il preside che ha allontanato un bimbo iperattivo da scuola

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 11 marzo 2024)per aver. L’ufficio scolastico regionale del Lazio ha infatti disposto la sospensione deldell’istituto Corrado Melone di, in provincia di Roma, dopo la richiesta di accertamento ispettivo disposta dal ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. L’ispezione nasce dalla decisione di sospendere un bambino di sei anni affetto da deficit di attenzione e iperattività. I genitori del bambino avevano fatto ricorso contro la sanzione stabilita dalla, ovvero alcune settimane di sospensione, decise in quanto l’alunno è stato ritenuto ingestibile. Il Tar aveva dato ragione ai genitori, ma il dirigente scolastico, Riccardo Agresti, non ha fatto entrare l’alunno sostenendo di non conoscere il pronunciamento del Tar. Alunnoa ...