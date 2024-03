Ladispoli | sospeso il preside che aveva allontanato un bambino di sei anni dalla scuola per 21 giorni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) Riccardo Agresti,dell’Istituto comprensivo “Corrado Melone” didove undi seiaffetto da un deficit di attenzione e iperattività (Adhd), era statoper ventune poi reintegrato solo grazie al Tribunale amministrativo regionale, è stato. A comunicare in maniera ufficiale il provvedimento è una nota del ministero dell’Istruzione e del Merito che nelle prime ore di oggi ha chiarito la vicenda già circolata nelle ultime ore in città: “A seguito dell’ accertamento ispettivo, l’ufficio scolastico regionale del Lazio ha disposto la sospensione del dirigente scolastico dell’istituto, nelle more dell’indagine voluta dal Ministro e delle conseguenti valutazioni di carattere ...