L’addio ad Arianna | morta per il calcio di un cavallo | l’abbraccio collettivo al funerale

(Di lunedì 11 marzo 2024) Modena, 11 marzo 2024 – La bara bianca circondata da tantissimi fiori rosa e bianchi, e, appoggiato sopra, un cappellino di paglia. Quello diGiaroli, la 13enne carpigianavenerdì dopo un tragico incidente avvenuto il giorno prima al centro ippico di San Martino in Rio ‘Il Vigneto’, dove è stata colpita daldi unalla testa. Oggi è stato il giorno del dolore: oltre 300 persone erano presenti alla Terracielo Funeral Home di Carpi per darle l’estremo saluto. Una folla composta, persone di ogni età: compagni e compagne della terza media delle scuole Fassi, così come del maneggio, e di altri centri ippici, familiari, amici dei genitori e dei nonni. Tutti si sono stretti alla famiglia, a Federico, Sara e al fratello maggiore, come in un grande abbraccio d’affetto. Un silenzioso rispetto rotto ...

