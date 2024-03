L’acchiappa pediatri Il progetto pilota che li assume all’Asl e li fa crescere al Meyer

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 11 marzo 2024) Firenze, 11 marzo 2024 – La carenza disia sul territorio sia negli ospedali è una realtà sostenuta dalla certezza dei numeri. Succede con una frequenza sempre maggiore che i neospecializzati disertino i concorsi che non siano per assunzione all’ospedaleco Irccs, polo d’attrazione dellaa toscana e non solo. Per questo e per rafforzare la reteca della Toscana la Regione, insieme alToscana centro ha messo in piedi unspecifico, ideato dal direttore del dipartimento Materno infantile dell’Asl, Alberto Mattei. Ilsi dipana su tre livelli, consente di colmare lacune e fa da apripista nazionale su collaborazioni che potrebbero rivelarsi la carta vincente per ...