(Di lunedì 11 marzo 2024) L'Abruzzo riparte da Marco. Il tanto temuto 'effetto Sardegna' non c'è stato e il centrodestra, in queste elezioni regionali, ha ottenuto un, confermando per la prima volta il presidente uscente della Regione. Le urne non hanno lasciato spazio alle interpretazioni: il centrodestra conha ottenuto il 53,5% dei voti con 17 seggi in consiglio regionale; la coalizione di centrosinistra si è fermata 7 punti dietro, al 46,5% delle preferenze, con 12 seggi. Tra le prime a congratularsi conla presidente del Consiglio, Giorgia, che in un messaggio video diffuso sui social, ha espresso le proprie "congratulazioni al primo presidente della storia della regione Abruzzoto per un secondo mandato dai ...

Mancano poco meno di sessanta sezioni da scrutinare in Abruzzo e il candidato del centrodestra Marco Marsilio ha conquista to 303.624 voti, pari al 54,77% delle preferenze, contro i 250.771 voti di ... (ildifforme)

ROMA – “Marco Marsilio è il primo Presidente nella storia dell’Abruzzo ad essere riconfermato dagli elettori per un secondo mandato. Ed è per noi motivo di grande orgoglio che i cittadini abruzzesi ... (webmagazine24)

L’Abruzzo riconferma Marsilio, Meloni: risultato storico: L’Abruzzo riconferma Marsilio, Meloni: risultato storico: ha espresso le proprie “congratulazioni al primo presidente della storia della regione Abruzzo riconfermato per un secondo mandato dai cittadini”. Incontrando la stampa nell’auditorium di Palazzo ...

Marsilio riconfermato Governatore dell’Abruzzo con il 53,5% dei voti: Marsilio riconfermato Governatore dell’Abruzzo con il 53,5% dei voti: Lo spoglio per le elezioni regionali in Abruzzo si è concluso, confermando il governatore uscente di centrodestra Marco Marsilio nel suo ruolo per altri 5 anni. Con il 53,5% dei voti, Marsilio ha ...

Cosa ci dice la vittoria di Marsilio in Abruzzo sugli equilibri politici nazionali: l’analisi del voto: Cosa ci dice la vittoria di Marsilio in Abruzzo sugli equilibri politici nazionali: l’analisi del voto: Abbiamo parlato con un esperto per capire l'impatto del risultato delle elezioni regionali in Abruzzo, che hanno visto la riconferma di Marco Marsilio ...