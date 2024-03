L’Abruzzo e la delusione del Campo largo Conte | «Registriamo il risultato modesto» | Schlein | «Continuiamo a batterci»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 11 marzo 2024) Ilsi è ristretto è la battuta che hanno fatto tutti. Di certo, però, la sperata rimonta in Abruzzo non c’è stata e le urne hanno tenuto l’ampia alleanza che sosteneva l’ex rettore Luciano D’Amico ben lontano persino dal testa a testa. Ma non tutti hanno registrato un arretramento e quindi, il giorno dopo le reazioni sono diverse. Il più amareggiato è certamente Giuseppe. Il Movimento in termini percentuali ha quasi un terzo dei voti raccolti appena un anno e mezzo fa, alle politiche del settembre 2022. Passa infatti dal 18,5% al 6,95%: se avesse perlomeno tenuto la storia sarebbe stata un’altra: «ildel Movimento Cinque Stelle, che ci spinge a lavorare con sempre più forza sul nostro progetto di radicamento nei territori, per convincere ...