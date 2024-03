(Di lunedì 11 marzo 2024) L'ad di Tim Pietro, in una seconda giornata di sofferenza del titolo in Borsa,500a 0,2036 euro l'una. L'investimento è stato segnalato come 'internal dealing'.

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a quotidiano©

Labriola acquista 500 mila azioni Tim: Labriola acquista 500 mila azioni Tim: L'ad di Tim Pietro Labriola, in una seconda giornata di sofferenza del titolo in Borsa, acquista 500 mila azioni a 0,2036 euro l'una. L'investimento è stato segnalato come 'internal dealing'.

Tim va avanti con il piano 2024-2026: Tim va avanti con il piano 2024-2026: Si è concluso da poco il Cda straordinario di Tim con all'ordine del giorno l'informativa dell'ad Pietro Labriola ai consiglieri dopo l'anomala discesa del titolo in Borsa nel giorno della presentazio ...

Tim, Labriola: “Siamo a un punto di svolta”. Un ruolo nelle fusioni e acquisizioni “Dopo l’estate”: Tim, Labriola: “Siamo a un punto di svolta”. Un ruolo nelle fusioni e acquisizioni “Dopo l’estate”: E' quanto sottolineato dal ceo di Tim, Pietro Labriola, illustrando i numeri del bilancio in quella che passerà alla storia come "l'ultima call di una società integrata", in attesa del piano ...