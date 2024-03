La7 | ascolti in crescita | +16% febbraio 2024 | quinto mese consecutivo

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 mar. (askanews) – Ottimiper La7 che neldi(1-29) raggiunge il 5,1% di share (vs 2023) con 1.1 milioni di spettatori medi (+15% vs 2023) confermandosi per ilalposto assoluto in prime time (20.30/22.30) davanti a Rete4 e Rai2. In particolare nelin oggetto, La7 è risultata essere per 11 volte terza Rete dietro a Rai1 e Canale5. Nella giornata (07.00/02.00) la Tv del Gruppo Cairo Communication – si legge in un comunicato – si attesta al 3,6% di share, che le vale il sesto posto davanti a Rete4 (+7% vs 2023). Risultati importanti anche sui target pregiati dove la Rete è al secondo posto in prime time sul pubblico alto-spendente 10,7% ...

