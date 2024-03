La Volta Buona | le anticipazioni sugli ospiti della settimana

(Di lunedì 11 marzo 2024) del programma condotto tutti i giorni da Caterina Balivo Nuovain compagnia de La, il programma condotto tutti i giorni da Caterina Balivo su Rai 1, in onda da lunedì 11 a venerdì 15 marzo, come sempre in diretta, dalle 14.00 alle 16.00. Due ore di puro infotainment, con le interviste aglivip e nip, le storie delle loro volte buone, e il commento in studio dell’attualità. Lasi apre, lunedì 11 marzo, insieme ad Alessandra Mussolini. A seguire, ci saranno le interviste a Francesco Merola, figlio di Mario, con la moglie Marianna Mercurio, e a Denny Mendez, a teatro con lo spettacolo Cose di tutti i giorni. Martedì 12 marzo saranno accolti in studio i Dik Dik, Riccardo Polizzy Carbonelli, noto dal pubblico di Un Posto al Sole, insieme alla moglie Marina Lorenzi, ...

