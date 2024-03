La vittoria in Abruzzo è la reazione del centrodestra L’analisi di Di Gregorio

(Di lunedì 11 marzo 2024) “L’effetto Sardegna c’è stato forse più a destra che a sinistra. Gli elettori hanno serrato i ranghi e sono andati compatti sul governatore uscente in”. Luigi Di, docente di comunicazione politica all’università della Tuscia dà, nella sua chiacchierata con Formiche.net, una lettura originale delladelin, che ha confermato il presidente Marco Marsilio alla guida della Regione. Professore, stando alla sua lettura, bisogna riconsiderare profondamente il significato non solo delle elezioni in, ma soprattutto di quelle in Sardegna. È così? Certo. È l’intero dato politico che va rivisto, tenendo presente ad esempio che sui voti di lista ilè stato comunque avanti nell’isola, benché i voti disgiunti si siano ...

