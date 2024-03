La Uil lancia l’allarme | “Nella scuola in arrivo un’ondata di pensionamenti” Il rischio di carenza di personale e più precariato

(Di lunedì 11 marzo 2024) Saranno più di 30mila idelscolastico, esclusi i presidi. Dal prossimo settembre circa 21mila docenti, 9mila Ata e, in aggiunta, quasi cinquecento insegnanti di religione, lasceranno le nostre aule andando ad accrescere il già elevato numero dei posti vacanti e disponibili e quindi ad aumentare la mole diche si attesta a circa 250mila maestri e professori. Areè la Uilattraverso il suo segretario nazionale Giuseppe D’Aprile: “L’uscita deldellaper pensionamento sta assumendo proporzioni massicce, assai superiori a quelle previste. Oltre all’incertezza legata al futuro pensionistico ( riforme che si susseguono modificando i limiti di età) e un ricambio fisiologico dovuto ...

Chiaramonte Gulfi, i dipendenti comunali proclamano lo stato di agitazione: ... segretario generale della FP CGIL di Ragusa, Sandra Farruggio della CISL FP, Raffaele Causarano del DICCAP / CSE, Antonio Fiorenza del SILPOL e Francesca Novello della UIL - FPL, lancia un appello ...

Lavoro, la Uil lancia una campagna contro precariato e sommerso: "Tre milioni di fantasmi": Questa, e altre denunce, sono arrivate stamane al Teatro Brancaccio in occasione delle celebrazioni per i 74 anni della Uil . Il segretario Pierpaolo Bombardieri ha lanciato una campagna contro la ...

8 marzo, la Uil lancia un manifesto ricco di contenuti con lo slogan “Libere, rispettate e realizzate – per una vera parità”: 8 marzo, la Uil lancia un manifesto ricco di contenuti con lo slogan “Libere, rispettate e realizzate – per una vera parità”: CAMPOBASSO - Il coordinamento della Uil Pari Opportunità e Politiche di Genere, in occasione dell'8 marzo, lancia un manifesto.

CGIL CISL UIL – TRENTINO * VIOLENZA CONTRO LE DONNE: « RACCOLTI 20 MILA EURO, PER L’AUTONOMIA ECONOMICA DELLE VITTIME: CGIL CISL UIL – TRENTINO * VIOLENZA CONTRO LE DONNE: « RACCOLTI 20 MILA EURO, PER L’AUTONOMIA ECONOMICA DELLE VITTIME: Violenza contro le donne. Raccolti 20,3 mila euro. Cgil Cisl Uil: l’intera somma verrà destinata ai progetti per l’autonomia economica delle vittime. Dall’8 marzo un programma di assemblee nei luoghi ...

Cgil, Cisl e Uil, oltre 20.000 euro per il Centro anti violenza: Cgil, Cisl e Uil, oltre 20.000 euro per il Centro anti violenza: Sono stati versati 13.285 dal personale e 7.050 dalle aziende e organizzazioni di rappresentanza. Le tre sigle sindacali lanciano inoltre dall'8 marzo una campagna di assemblee unitarie sui luoghi di ...