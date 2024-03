La Terza guerra mondiale a pezzi si può fermare | la lezione di Papa Francesco

Leggi tutta la notizia su it.insideover

(Di lunedì 11 marzo 2024)ha di recente fatto molto scalpore con le sue parole nette sulla richiesta di pace sul conflitto russo-ucraino. Ricordando che “il negoziato non è una resa” il Santo Padre si è, in questo caso, rivolto soprattutto a Kiev affinché pensi a una via realistica per uscire da unache appare ormai strategicamente InsideOver.