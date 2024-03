La stazione diventa più comoda Riapre il parcheggio dei pendolari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 11 marzo 2024) Importante novità per i cittadini di Seveso e per idella zona. È stata completata la riqualificazione deldi via Alessandro Laforet, realizzata da Ferrovienord come prima opera del potenziamento del nodo ferroviario locale. Lo spazio riaprirà oggi e avrà 140 posti auto disponibili. In concomitanza con l’apertura deldi via Laforet, per consentire l’avvio dei lavori alla rampa del sottopasso, saranno eliminate alcune aree di sosta sulla via Sanzio, dall’incrocio con via Fantoni verso il passaggio a livello di via Manzoni. La viabilità sarà comunque garantita anche con spostamenti di carreggiata. Gli interventi hanno riguardato la realizzazione del sistema di smaltimento acque, la posa della nuova pavimentazione, il rifacimento dell’impianto di illuminazione e l’installazione della nuova segnaletica. ...