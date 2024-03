La star di Hunger Games sfoggia un abito super cool agli Academy Awards

Hunter Schafer, la star di Euphoria è stata arrestata: cosa è successo: Hunter Schafer, la star di Euphoria è stata arrestata: cosa è successo: Conosciuta per il ruolo di Jules Vaughn in Euphoria, l'attrice Hunter Schafer è finita in manette a New York City.

Hunter Schafer di Euphoria è stata arrestata durante una protesta pro Palestina: Hunter Schafer di Euphoria è stata arrestata durante una protesta pro Palestina: Secondo quanto riportato, Hunter Schafer, star degli Euphoria, è stata arrestata lunedì durante una protesta a favore della Palestina, durante la registrazione dell’apparizione di Joe Biden al Late Ni ...

Hunter Schafer è stata arrestata per una protesta pro-Palestina: Hunter Schafer è stata arrestata per una protesta pro-Palestina: Hunter Schafer non è solo la prossima scream queen. La star di Euphoria, tra un film di Hunger Games e un videogame con Jordan Peele, è stata anche arrestata per aver protestato durante una ...