La squadra di Ferraboschi ha perso in casa con le Terre di Castelli Rolo | terza sconfitta di fila

PREVIEW Eccellenza: Fidentina per i 3 punti a Bagnolo. Colorno e Salso in anticipo: PREVIEW Eccellenza: Fidentina per i 3 punti a Bagnolo. Colorno e Salso in anticipo: Nemmeno il tempo di festeggiare la tripla vittoria parmense di domenica che parte subito la 27ª giornata di Eccellenza, in quello che sarà l’ultimo turno infrasettimanale della stagione. Sette partite ...

PREVIEW Eccellenza: il Colorno anticipa contro un ex. Salso, sfida al Rolo: PREVIEW Eccellenza: il Colorno anticipa contro un ex. Salso, sfida al Rolo: La stagione d’Eccellenza entra sempre di più nel vivo. Tra oggi e domani, 24 e 25 febbraio 2024, assisteremo alla 25ª giornata del girone A. Ad aprire le danze sarà il Colorno, nella partita del weeke ...