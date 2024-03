La squadra di Cristiani espugna Nonantola Fabbrico | salto verso la salvezza

(Di lunedì 11 marzo 2024) LA PIEVE2 LA PIEVE: Ortensi, Lo Bello, Bellentani, Cehu (14’st Belfakir), Gobbi, Canalini, Quitadamo, Lupusor, Cheli, Rizzi (30’st Boriani), Erihioui (14’st Bojardi). A disp.: Fiorito, Barbati, Pederzani, Coscarella, Margotta, Bevini. All.: Chezzi: De Prisco, Dodi, Pipoli (42’st Foderaro), Barbetta, Guerri, Bationo, Faye, Michelotti, Zampino, Bassoli (24’st Barbieri), Puglisi (32’st’ Davitti). A disp.: Avgul, Gibertoni, Aldrovandi, Poerio, D’Ambrosio, Bennis. All.:Arbitro: Fresu di Sassari Reti: Puglisi al 32’pt e Zampino al 43’pt. Note: ammoniti Cehu, Puglisi e Faye. Espulso Belfakir (L) al 47’st per fallo di reazione. Terza vittoria nelle ultime quattro per unche sta dando una sterzata importante per la ...

Eccellenza, la Cuoiopelli si impone nel derby contro il Tuttocuoio e riapre la corsa alla Serie D: ...Toscana Girone A Tabellino partita Tuttocuoio - Cuoiopelli Squadra in casa Tuttocuoio Squadra ... All.: Cristiani. Geotermica: Rossi, Gadiaga, Pruneti, Pavoletti, Caccio, Mecacci, Scottu, Puccini, ...

Eccellenza, pareggiano Tuttocuoio e Cuoiopelli, ancora sconfitti Fratres Perignano e Geotermica: All.: Cristiani. Arbitro: Norci di Arezzo. Reti: 22'pt Kthella. Geotermica - Castelfiorentino 0 a 2 ... GoalShouter Segui la tua squadra del con la nuova app GS Scarica ...

Ultimissime. Stamani classica rifinitura a Uopini. Masini in dubbio: Ultimissime. Stamani classica rifinitura a Uopini. Masini in dubbio: La Robur si allena a Uopini prima della sfida con il Signa. Emozione e incertezze per le scelte di formazione di mister Magrini. Cristiani out, incerto Masini. Probabile conferma della squadra vista c ...

La Robur corre verso il suo traguardo. C’è da cominciare tutta un’altra storia: La Robur corre verso il suo traguardo. C’è da cominciare tutta un’altra storia: La squadra affronta il primo 'match point' mentre il destino è legato al Terranuova Traiana. Il futuro del club è incerto, con il campo Bertoni al centro di una disputa legale. In campo, Magrini dovrà ...

Frascerra guida l’Ucid, scelto all’unanimità: Frascerra guida l’Ucid, scelto all’unanimità: L'avvocato Antonio Frascerra confermato alla presidenza dell'Ucid Ferrara per il triennio 2024-27. Nuova squadra dirigenziale e programma di attività incentrato su valori Cristiani e sostenibilità. Pa ...