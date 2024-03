La sinistra non censura la Di Cesare sulle Br ma zittisce il prof che cita Hume

(Di lunedì 11 marzo 2024) Attenzione allazione. Perché a volte può creare problemi inaspettati. È quello che è successo alessor Spartaco Pupo, docente alla facoltà di Scienze politiche dell'università della Calabria. Il quale, il giorno della festa della donna, ha fatto gli auguri alle signore su Facebook aggiungendo «un pensiero di Davidche, volendo, potrete apondire leggendone i saggi giovanili sulla galanteria, da me raccolti e tradotti per Mimesis». Lazione è questa: «Poiché la natura ha voluto che l'uomo fosse superiore alla donna, dal momento che l'ha dotato di una forza maggiore sia nell'animo che nel corpo, all'uomo spetta mitigare quella superiorità fino a che è possibile, con l'altruismo e con una calcolata riverenza e comprensione per le tendenze e le opinioni di lei. A ostentare quella ...

Pubblicato il 11 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Nessun effetto Sardegna per il centrosinistra in Abruzzo nelle Elezioni regionali 2024. La coalizione che sosteneva Luciano D'Amico, il professore ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – Nessun effetto Sardegna per il centrosinistra in Abruzzo nelle Elezioni regionali 2024. La coalizione che sosteneva Luciano D'Amico, il professore universitario alla guida di un campo ... (webmagazine24)

Dopo l’inaugurazione, a poche decine di minuti e di metri l’una dall’altra, delle due sedi dei comitati elettorali, la campagna per le amministrative 2024 è entrata nel vivo. Giusto il tempo che i ... (ilrestodelcarlino)

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a liberoquotidiano©

Regionali Abruzzo, i risultati dei partiti: FdI è primo al 24%, poi il Pd al 20. Altro flop della Lega: è al 7,5%, doppiata da Fi. Male i 5 ...: Non solo non è svanito il sogno del presidente Silvio Berlusconi, addirittura il suo partito torna ... Abruzzo Insieme , raccoglie il 7,7%, mentre Azione si ferma al 4% e l' Alleanza Verdi e Sinistra ...

Abruzzo, vittoria nettissima di Marsilio. Meloni: "Riconferma storica". Forza Italia fa il botto: Considerando la tipologia di elezione, che impone alleanze per noi non facili, l'assenza di ... Alleanza Verdi e sinistra ottiene il 3,6%: alle politiche si fermarono al 2,7%. Azione e Socialisti ...

C'erano una volta i gol di Facchetti e Maicon e i centrali piantati dietro. A Bologna tutti i difensori hanno partecipato al gol del tedesco: C'erano una volta i gol di Facchetti e Maicon e i centrali piantati dietro. A Bologna tutti i difensori hanno partecipato al gol del tedesco: C'erano una volta i gol di Facchetti e Maicon e i centrali piantati dietro. A Bologna tutti i difensori hanno partecipato al gol del tedesco ...

Pane, come mangiarlo e servirlo Le poche regole stabilite dal galateo: Pane, come mangiarlo e servirlo Le poche regole stabilite dal galateo: Anche il cestino del pane, sulla tavola, non è contemplato: dovrebbe stare, invece, a parte. E ancora: corretto se il pane fosse sempre proposto a fettine sottili, da disporre su un piattino che sta a ...

San Martino di Lupari, preso a calci per un cartone della pizza: San Martino di Lupari, preso a calci per un cartone della pizza: La vittima finisce all’ospedale con una frattura alla gamba sinistra, ne avrà per diverse settimane. Rabbia fuori controllo sabato sera a San Martino di Lupari. Il fatto si è verificato poco prima ...