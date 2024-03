La settimana lavorativa di quattro giorni funziona | lo dice il più grande esperimento al mondo

Le nuove richiesta al lavoro: «Non voglio più soldi, desidero più tempo»: Le nuove richiesta al lavoro: «Non voglio più soldi, desidero più tempo»: La richiesta di tempo da parte dei lavoratori è una crescente tendenza nel mondo del lavoro. Enel e Unicredit prevedono già la conversione del premio di risultato in ore aggiuntive di permesso. Altre ...

La settimana lavorativa corta non è più un sogno: queste le aziende che hanno già aderito all'iniziativa: La settimana lavorativa corta non è più un segno per milioni di persone. Alcune aziende hanno deciso di aderire all'iniziativa.

Rider vince 600mila euro, lo stipendio di 20 anni, ma il giorno dopo si presenta al lavoro come se niente fosse: «Voglio comprare casa»: Vincere, lasciare il lavoro, salutare tutti e andare a svernare per sempre in un'isola. Così farebbero in molti (forse), ma di certo non è l'idea che è balenata in ...