La sciarpa cuscino da 1.500 euro è l'ultimo accessorio cult che fa discutere i social

"Dai pedinamenti arrivò al tentativo di soffocarmi con sciarpa e cuscino": ennesima storia di stalking: "Dai pedinamenti arrivò al tentativo di soffocarmi con sciarpa e cuscino": ennesima storia di stalking: In un' altra occasione, ha continuato la donna, l'uomo ha cercato di strangolarla con la sua sciarpa, "stringendola forte al collo e coprendomi il volto con il cuscino fino a farmi quasi soffocare".

Scuola, dormire in classe si può ma solo in Giappone: Scuola, dormire in classe si può ma solo in Giappone: AGI - I bambini sorpresi a sonnecchiare in classe alla Uto Junior and Senior High School gestita dalla prefettura non vengono puniti, al contrario. Sono incoraggiati a farlo. Lo scrive il sito dl quot ...

Dormire in classe In Giappone si può, ma per 10 minuti: Dormire in classe In Giappone si può, ma per 10 minuti: Il sonnellino in classe, quello che tanto disturba ai docenti soprattutto quando spiegano, in Giappone non solo è consentito ma anche agevolato e incoraggiato. Capita alla Uto Junior and Senior High ...