“La Russia produce il triplo delle munizioni che Usa e Ue possono fornire a Kiev” | il report dell’intelligence Nato sulla guerra in Ucraina

(Di lunedì 11 marzo 2024) Lapotrà presto produrre ilarmi che Stati uniti e Unione europea sono in grado di garantire all’. Non lo dice il Cremlino, ma un rapportodiffuso dalla Cnn secondo il quale gli alleati dinon sono in grado nel breve e medio termine di garantire all’esercito di Volodymyr Zelensky forniture al pari di quelle di Mosca. Questo perché il comparto militar-industriale di Mosca opera 24 ore su 24, sette giorni a settimana, con turni di lavoro di 12 ore, sfornando 250miladi artiglieria al mese, tre milioni l’anno. Numeri che Usa e Ue, al momento, si sognano, anche tenendo conto del fatto che la produzione russa raggiungerà il picco il prossimo anno e quindi continuerà a crescere. La capacità di ...

La società Avon è accusata di aver mantenuto le sue attività in Russia dopo l’invasione in Ucraina, proseguendo il reclutamento di nuovi agenti di vendita e sfruttando la produzione di un enorme ... (open.online)

La Russia sta producendo per la guerra in Ucraina il triplo delle munizioni di Europa e Usa: La Russia sta producendo per la guerra in Ucraina il triplo delle munizioni di Europa e Usa: Lo ha riferito una fonte Nato alla Cnn: dalle fabbriche di artiglieria russe, attive «24 ore su 24, sette giorni su sette», escono 250 mila proiettili al mese. E Mosca, come se non bastasse, sta anche ...

La Russia produce il triplo dei proiettili rispetto a Stati Uniti e Europa: La Russia produce il triplo dei proiettili rispetto a Stati Uniti e Europa: La Russia produce quasi tre volte più munizioni di artiglieria rispetto a Stati Uniti e Europa, un vantaggio importante in vista di quella che potrebbe essere una nuova offensiva russa in Ucraina.

Guerra in Ucraina, maxi-produzione di munizioni della Russia. La Nato non regge il ritmo: Guerra in Ucraina, maxi-produzione di munizioni della Russia. La Nato non regge il ritmo: La Russia arriverà a breve a produrre tre volte tante munizioni di quelle che Stati Uniti e Paesi europei riescono a mettere a disposizione di ...