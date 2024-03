La Roma pareggia in zona Cesarini Le pagelle dei giallorossi

(Di lunedì 11 marzo 2024) Lascende in campo con la difesa a 3 che non sembra portare grandi risultati. Trova subito la prima occasione del match ma il primo tempo è targato viola, gli uomini di Italiano trovano il gol del vantaggio con Ranieri chiudendo il primo tempo momentaneamente avanti. Nella ripresa De Rossi torna alla difesa a 4 con Huijsen a destra e laaumenta i giri mettendo in grande difficoltà la Fiorentina. Itrovano il gol del pareggio grazie alla rete di Aouar, fino a quel momento più che trasparente. I viola trovano il gol del vantaggio su una dormita clamorosa della squadra capitolina. Tutto sembra perso al fischio che decreta un calcio di rigore per i viola, ma sale in cattedra il Superman serbo Svilar, para il rigore a Biraghi e tiene laa galla. Nel finale un ultimo calcio d’angolo porta ad un ...

