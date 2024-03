La Roma non brilla ma trova il pareggio allo scadere | a Firenze è 2-2

(Di lunedì 11 marzo 2024)– Serata difficile per la, che afornisce una prestazione dai due voltindo la rete delsoltantodel recupero, portando comunque a casa un punto che permette di mantenere a distanza le dirette inseguitrici Atalanta, Fiorentina e Napoli e di accorciare leggermente sul Bologna quarto. Primo tempo di grande sofferenza per la, che dopo una conclusione potente ma centrale di Lukaku nei primi minuti si rischiacciata nella propria metà campo dalla Fiorentina di Italiano, complice anche un cambio di modulo che ha alterato gli equilibri dell’undici girosso. I viola si rendono infatti più volte pericolosi con Belotti, Bonaventura e Sottil, ma è Ranieri a sbloccarla al ...

