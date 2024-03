La Roma agguanta la Fiorentina al 95mo | 2-2 al Franchi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 11 marzo 2024) AGI - Un rigore parato da Svilar a Biraghi e poi il gol a tempo praticamente scaduto di Llorente, regalano allaun punto quasi insperato contro lanel match valevole per la 28 giornata di campionato. Alfinisce 2-2: Ranieri sblocca, Aouar pareggia ma Mandragora riporta avanti i viola. Poi Biraghi si lascia ipnotizzare dal dischetto e al 95' il difensore spagnolo lascia tanto amaro in bocca ai toscani. La squadra di De Rossi si riprende cosi' il quinto posto in solitaria avvicinando un pochino la quarta piazza (-3 dal Bologna), mentre gli uomini di Italiano rimediano il secondo pari di fila perdendo la chance di scavalcare il Napoli al settimo posto. Il primissimo squillo della gara è di marca giallorossa, con Lukaku che riceve da Dybala e calcia rasoterra trovando la risposta di piede di ...