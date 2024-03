La Rivoluzione dei Videogiochi | Speculazioni sul Futuro delle Console Microsoft

Leggi tutta la notizia su windows8.myblog

(Di lunedì 11 marzo 2024) In un panorama tecnologico in rapida evoluzione, l’industria deisi trova a un bivio, soprattutto per quanto riguarda ildi gioco. Peter Moore, ex capo della divisione Xbox di, ha recentemente condiviso le sue riflessioni sulle possibili direzioni che questo settore potrebbe prendere, gettando luce … ?