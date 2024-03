La Promessa svela un segreto che lascerà i fan senza fiato | Lope trema per Maria e Salvador

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 11 marzo 2024) Un salto sulle montagne russe emotive, un viaggio attraverso la passione, i dubbi e forse qualche lacrima. Non è un film d'azione, ma la prossima puntata della vostra amata soap opera, "La", in onda il 11 marzo 2024. Vi avviso, tenetevi pronti perché le cose stanno per riscaldarsi! 11 Marzo, una data da segnare sul calendario Amanti del gossip seriale, siete pronti per il 11 marzo? Io non vedo l'ora! Segnatevi l'orario: 16:40 su Canale 5. Non potete assolutamente perdere nemmeno un minuto de La. E tra noi, vi do una piccola anticipazione:, il nostro cuoco preferito, si trova in una situazione complicata. Il matrimonio imminente tralo mette sotto stress. Riuscirà a farli ragionare o si ritroverà a cucinare per un matrimonio non desiderato? La campana dell'amore ...