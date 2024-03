La Promessa | spoiler dalla Spagna | un omicidio e un arresto sconvolgono tutto

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 11 marzo 2024) Nelle prossime puntate de La, uno dei personaggi principali rischierà di morire a causa di un’aggressione violenta. Lasta riscuotendo un grande successo in Italia. All’inizio, sembrava che la soap non potesse prendere il posto di altre storie decisamente più note. In realtà, fin dalle prime puntate, il pubblico ha mostrato interesse e curiosità. Le anticipazioni spagnole de Larivelano un tentato– (IG @laitalia) – cityrumors.itIl pubblico non ha fatto fatica ad affezionarsi ai personaggi e, a oggi, non vede l’ora di scoprire cosa avverrà nei prossimi episodi. Le anticipazioni spagnole, da questo punto di vista, sono davvero molto preziose. Esse possono offrire una panoramica dettagliata sulle trame future. In particolare, Pia si troverà a indagare su una ...