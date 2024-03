La principessa si scusa sui social

(Di lunedì 11 marzo 2024) Un polsino disallineato, una cerniera che si interrompe senza ragione e piante verdeggianti nonostante il gelo inglese di queste settimane. Sono solo alcuni dei dettagli che, analizzando la foto di Kate Middleton e i figli, diffusa ieri da Kensington Palace per la Festa della Mamma (che in Gran Bretagna cade nel mese di marzo), sono subito stati notati con orrore. Kate Middleton, perché l’operazione all’addome preoccupa: la sua storia clinica X ...

