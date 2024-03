La “previsione” di Fassino prima del voto in Abruzzo? “La competizione è aperta | la destra non è imbattibile”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Pocodelin, Pieroè stato interrogato da The Journalai e Aqtr Official. “Visto il risultato incerto delle elezioni inabbiamo deciso di affidarci alle previsioni del profeta”, scrivono le pagine Instagram lanciando il video. Il risultato? Il parlamentare inciampa, ancora, su una “”: “Come andranno a finire? Lo vedremo lunedì – risponde – Ilsardo ha dimostrato che lanon èe inlaè del tutto. Oggi siamo sul filo di lana”. Video Instagram The Journalai e Aqtr Official. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Previsioni Meteo Schio Oggi: Previsioni Meteo Schio Oggi: LUNEDI': un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sui litorali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata ...

Fassino mostra in aula il cedolino: "4.718 euro netti al mese non è stipendio d'oro": Fassino mostra in aula il cedolino: "4.718 euro netti al mese non è stipendio d'oro": Piero Fassino, parlamentare del Pd, ha sventolato in aula alla Camera, il cedolino della retribuzione da parlamentare, per dimostrare che quelli dei deputati non sono "stipendi d'oro". Durante il ...

Previsioni Meteo Pescara Oggi: Previsioni Meteo Pescara Oggi: LUNEDI': un'area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori, in intensificazione serale. Nello specifico sui ...