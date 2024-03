La Polonia ammette: “Soldati NATO già in Ucraina”. Biden gela il Papa: “La pace dipende da Mosca”: La Polonia ammette: “Soldati NATO già in Ucraina”. Biden gela il Papa: “La pace dipende da Mosca”: Il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski ha affermato che "in Ucraina sono già presenti militari della NATO" ...

